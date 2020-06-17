В Казахстане запретят продажу табачных изделий лицам младше 21 года

НУР-СУЛТАН, 17 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены ввести административную ответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года. Об этом говорится в кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", который принял парламент республики. Трансляция заседания велась в среду на сайте законодательного органа.

11 июня поправки в документ внесли депутаты Сената - верхней палаты парламента, а в среду с ними согласился Мажилис (нижняя палата). Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом. После принятия парламентом документ поступит на подпись президенту Казахстана.

Как следует из заключения комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, кодексом предусматривается административная ответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21-летнего возраста. В настоящее время возрастной ценз составляет 18 лет. Кроме того, для наиболее полного охвата табачных изделий и систем для их потребления регуляторными нормами расширено понятие "табачные изделия" с учетом получивших распространение новых табачных курительных и некурительных изделий, а также систем для их употребления.