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Генсек правящей партии Японии возмущен формой отказа правительства от Aegis Ashore

С Либерально-демократической партией никто не посоветовался, указал Тосихиро Никай

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Верхушка правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии возмущена тем, что ее не поставили в известность о намерении кабинета министров остановить выполнение программы закупки в США и размещения в стране двух комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore. Об этом в среду заявил на заседании одного из партийных комитетов по военным вопросам генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.

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"С партией никто не посоветовался, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Это было совершенно одностороннее решение, у меня нет слов от возмущения".

Генсек ЛДП подчеркнул, что потребует от правительства "убедительных разъяснений для народа" по поводу приостановки программы размещения Aegis Ashore. Накануне такое же возмущение выразили и другие видные деятели партии, включая экс-министра обороны Японии Ицунори Онодэру, при котором было принято решение о приобретении в США этих установок ПРО.

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