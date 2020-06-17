СМИ: два американских самолета-разведчика совершили полеты у границ КНДР

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Самолеты ВВС и ВМС США осуществили разведывательные полеты у границ КНДР на фоне нарастающей напряженности в регионе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный источник в Республике Корея.

"Самолеты-разведчики EP-3E и RC-12X были замечены в небе в южнокорейском столичном регионе", - отметил источник. Прилегающая к Сеулу провинция Кёнгидо непосредственно граничит с КНДР.

Полеты разведывательной авиации США проходят на фоне сообщений из Пхеньяна о том, что власти КНДР намерены отказаться от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах.

В частности, Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом. В Генштабе КНДР также заявили, что подробно изучат дальнейшие планы действий и представят их для одобрения в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи.

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в связи с этим, однако раскритиковала такие действия правоконсервативных неправительственных организаций.