СМИ: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин отстранились от кризиса, оставив пространство для маневра

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин дистанцировались от кризиса в отношениях двух стран, оставив себе пространство для маневра. Об этом в среду сообщило южнокорейское агентство Yonhap , опросившее местных политологов.

По их мнению, Ким Чен Ын принял решение дистанцироваться от трений с Южной Кореей, чтобы оставить возможность для маневра в случае, если ситуация изменится. Точно так же поступила и Южная Корея, где в последних заседаниях Совета национальной безопасности не принимал участие Мун Чжэ Ин.

Yonhap обращает внимание на то, что в последний раз председатель Госсовета КНДР был замечен на публике 7 июня - это произошло на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались вопросы экономического развития страны, а также подготовка к празднованию 75-й годовщины создания ТПК, которая будет широко отмечаться в республике 10 октября.

Агентство указывает, что в период отсутствия Ким Чен Ына на первый план в северокорейских СМИ вышла его младшая сестра Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК. Именно от ее имени практически ежедневно звучат резкие заявления в адрес Сеула, предлогом для которых являются осуществленные ранее запуски активистами из Южной Кореи аэростатов с критикующими власти КНДР листовками. По ее же приказу во вторник было взорвано здание офиса межкорейской связи в Кэсоне, являющееся символом примирения между Севером и Югом. В то же время, отмечает Ренхап, Ким Ё Чжон вряд ли действует полностью самостоятельно, вероятно согласовывая эти шаги с лидером страны.

В среду КНДР в очередной раз повысила уровень напряженности, отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.