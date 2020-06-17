В Польше заявили, что американское военное присутствие в Европе должно быть как можно шире

ВАРШАВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Польши придерживаются позиции, согласно которой, чем больше солдат США будет находиться в Европе, тем лучше. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик.

"Польское правительство и господин президент придерживаются позиции, [согласно которой] чем больше солдат в Европе, тем лучше. Мы, конечно, успешно прикладываем усилия для того, чтобы американское военное присутствие в Польше было как можно шире", - сказал он, напомнив, что сейчас в республике дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США.

Отвечая на вопрос о планах США вывести часть своих военнослужащих из Германии и их возможном переводе в Польшу, Дворчик сказал, что решения Соединенных Штатов, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в ФРГ, не связаны с их присутствием в Польше. "Здесь многое меняется, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах", - указал он.

Касаясь сообщений о переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу, Дворчик сказал, что у него "сведений о таких переговорах нет". "Мы заинтересованы в том, чтобы американские войска, дислоцированные в Польше, были оснащены как можно лучше", - заключил он.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя США сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии. По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. Кабмин ФРГ в свою очередь объявил, что ждет официальной информации и окончательного решения от Вашингтона, прежде чем давать подробные комментарии.