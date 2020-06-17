Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра

БИШКЕК, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии в среду проголосовали за назначение премьер-министром страны Кубатбека Боронова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

"Депутаты в ходе заседания большинством голосов утвердили кандидатуру Боронова на должность главы правительства, а также предложенные им варианты состава и структуры кабинета министров", - заявил представитель пресс-службы. За проголосовали 113 депутатов, против - трое.

По словам представителя пресс-службы, в ближайшее время принятое парламентариями решение будет направлено на подпись президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, после чего Боронов, который в прежнем правительстве работал первым вице-премьером, официально вступит в должность.

Как заверил новый глава кабинета министров, он не планировал кардинально менять состав правительства. Место первого вице-премьера занял бывший депутат парламента этого созыва, экс-руководитель парламентской фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков. Новый руководитель появился в Госкомитете связи и информационных технологий, а также в аппарате правительства. Остальные главы министерств и ведомств сохранили свои посты.

Как подчеркнул Боронов, кандидатуру которого на пост премьера выдвинули 16 июня лидеры всех шести парламентских фракций, главными его задачами будут сохранение экономической стабильности в республике и повышение ее экспортного потенциала, усиление борьбы с контрабандой и теневым сектором экономики, открытое и справедливое проведение предстоящих в октябре парламентских выборов и усиление борьбы с распространением в стране коронавирусной инфекции. Новый премьер Киргизии в настоящее время является руководителем республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Биография нового премьера

Боронов родился в 1964 году в Узгенском районе Ошской области Киргизии. После окончания в 1991 году Фрунзенского политехнического института и получения диплома инженера-строителя он устроился работать каменщиком в строительно-монтажное управление "Фрунзестрой". В 1998 году был назначен директором завода компании "Киргизкурулуш". В 2003 году Боронов пришел работать в МЧС начальником одного из отделов, а в 2011-м возглавил ведомство.

Главой МЧС Боронов проработал семь лет, первым вице-премьером стал в апреле 2018 года.

Отставка предшественника

Возглавлявший правительство Киргизии более двух лет Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня добровольно подал в отставку, которую принял президент. После этого весь состав правительства автоматически сложил с себя полномочия. Абылгазиев признал, что уходит с должности на фоне коррупционного скандала в Госкомитете связи и информационных технологий.

Депутат киргизского парламента Жанар Акаев 20 мая в ходе заседания обвинил Абылгазиева в причастности к коррупции в Госкомитете связи и информационных технологий, под контролем которого состоялась сделка по продаже радиочастот компанией "Ала-ТВ" одному из национальных операторов сотовой связи. Позднее эти радиочастоты были перепроданы в несколько раз дороже.

Парламентарий считает, что без участия премьера решение о продаже радиочастот в стране не принимается. Правоохранительные органы Киргизии почти сразу же начали досудебное расследование по данному делу, в рамках которого уже задержаны бывший глава Госкомитета связи и директор "Ала-ТВ". Абылгазиев после обвинений депутата ушел в краткосрочный отпуск, чтобы не препятствовать расследованию дела, а затем подал в отставку, поскольку посчитал важным, чтобы на фоне пандемии правительство работало в полном составе.

Бывший премьер категорически отвергает все прозвучавшие в его адрес обвинения. СМИ и большинство киргизских политологов склоняются к версии, что Абылгазиев ушел в отставку, чтобы в рядах какой-либо из политических партий принять участие в парламентских выборах 2020 года.