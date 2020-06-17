Facebook создает информационный центр по голосованию на президентских выборах в США

ТАСС, 17 июня. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, объявила о создании информационного центра по голосованию на президентских выборах в США. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении корпорации.

"Мы создаем новый инфоцентр, который предоставит миллионам людей достоверные сведения о процессе голосования, а также объяснит, как зарегистрироваться в качестве избирателя и оставить свой голос", - отмечается в заявлении. Facebook отметила, что провела опрос среди потенциальных избирателей и выяснила, что 62% респондентов выразили желание лучше ознакомиться с процедурой выборов. Корпорация также отметила, что пользователи в США получат возможность отключить политическую рекламу.

Как указала компания, цель проекта заключается в том, чтобы в преддверии намеченных на 3 ноября президентских выборов помочь зарегистрироваться избирателями около 4 млн граждан США, пользующихся Facebook и другой принадлежащей ей соцсетью - Instagram. Корпорация подчеркнула, что информация о голосовании особенно важна в этом году в условиях пандемии, из-за которой многие штаты внесли изменения в избирательный процесс.

"С этого лета информация о новом центре будет появляться в лентах Facebook и Instagram. Мы ожидаем, что более 160 млн граждан США увидят ее с июля по ноябрь", - подчеркивается в заявлении компании.

Объявление о запуске инфоцентра было сделано Facebook в преддверии слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США по вопросу иностранного вмешательства и безопасности выборов с участием представителей крупных технологических компаний. Мероприятие планируется провести 18 июня в дистанционном формате. На слушаниях выступят представители Facebook, Google и Twitter.

Руководство Facebook в последние годы подверглось жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Администрацию компании, в частности, обвиняли в том, что она не противодействует распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.