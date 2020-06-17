В Нью-Дели заявили, что пакистанская армия обстреляла индийскую территорию в Кашмире

ТАСС, 17 июня. Министерство обороны Индии заявило в среду, что пакистанские войска вновь нарушили режим прекращения огня вдоль линии контроля в секторе Наугам в Джамму и Кашмире.

"Вечером 16 июня пакистанские войска подвергли неспровоцированному минометному обстрелу индийские позиции в секторе Наугам в союзной территории Джамму и Кашмир", - цитирует заявление представителя оборонного ведомства газета The Pioneer.

Индийская артиллерия была вынуждена открыть ответный огонь. С индийской стороны в ходе перестрелки никто не пострадал.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет госграницы: территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). Парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции о особом статусе штата. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста Пакистан понизил уровень дипотношения с Индией и выслал ее посла.