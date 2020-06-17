США доставили на Украину партию ракет для Javelin и другое оружие на $60 млн

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Представители посольства США на Украине готовятся передать вооруженным силам этой страны новую партию противотанковых ракет для комплексов Javelin, а также другое оружие и оборудование на общую сумму $60 млн . Об этом сообщила в среду пресс-служба американского диппредставительства.

"Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на сумму более $60 млн для передачи украинским партнерам, в том числе средства связи, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что США "настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности".

11 июня стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн.