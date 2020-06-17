Мэр Дижона сообщил о восстановлении спокойствия на улицах города

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Мэр Дижона Франсуа Ребсамен сообщил о восстановлении спокойствия минувшей ночью на улицах города после беспорядков, которые начались в одном из кварталов в субботу.

"Никаких происшествий минувшей ночью не было, я очень рад за жителей, глубоко травмированных тем, что они видели в течение последних четырех дней", - сказал мэр в среду в эфире радиостанции France Bleu Bourgogne. Он приветствовал усиление отрядов полиции в Дижоне, которые были направлены в город по распоряжению МВД Франции.

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того, как в районе Гресиль местные наркодилеры избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки. По данным источников в полиции, в ходе беспорядков пострадали больше десяти человек.

Вплоть до вечера понедельника, когда в город прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом и полицейского спецназа, ни один человек не был задержан. Однако после очередной волны беспорядков 15 июня полиция задержала четырех человек. В настоящий момент ведется расследование, призванное установить причастных к погромам.