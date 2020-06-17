На Украине из-за роста заражения коронавирусом карантин продлен до 31 июля

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Украины продлевает адаптивный карантин, который предусматривает принятие решений о введении ограничений из-за коронавируса или их ослаблении региональными властями, до 31 июля. Об этом сообщил в среду на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"4 853 - это именно то количество граждан, которые заболели за последнюю неделю. Это рекорд. Послабление карантина многими было воспринято как его отмена. Карантин никуда не пропал... Мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля", - сказал он. Шмыгаль призвал граждан "не расслабляться и не отрываться от реальности", соблюдать противоэпидемические меры - соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и пользоваться антисептиками.

По словам премьера, Минздрав Украины представит меры "обновленного карантина", который будет предполагать усиление ограничений в отдельных регионах в случае необходимости. Он также обратился к министру экономики с просьбой разработать специальные графики работы предприятий отраслей экономики, чтобы исключить скопление людей в час пик в общественном транспорте, и призвал мэров городов выпустить на маршруты максимальное количество общественного транспорта.

Минздрав Украины сообщил в среду, что за минувшие сутки в стране зафиксирован наибольший прирост выявленных случаев заражения коронавирусом и летальных исходов, они составили 758 и 31 соответственно. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано 33 234 случая коронавируса, 14 943 выздоровели, 943 умерли.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. Затем, с 22 мая по 22 июня, был установлен адаптивный карантин, срок которого в среду был продлен еще на полтора месяца.