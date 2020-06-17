Самолет Ким Чен Ына направился из Пхеньяна на восток страны

ТАСС, 17 июня. Самолет, который, как считается, использует председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, в среду направился из Пхеньяна в восточную часть страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника сервиса Aircraft Spots, отслеживающего передвижения авиации.

По его данным, двухмоторный Ан-148 был замечен в небе около 10:00 (04:00 мск) во время полета в северо-восточном направлении. При этом радары перестали отслеживать борт в районе провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны, утверждает сотрудник Aircraft Spots. Куда он направился дальше, неизвестно.

Кто находился на борту самолета, также неизвестно. По оценке Aircraft Spots, данный самолет подходит для коротких перелетов в то время, как другой борт, имеющийся в распоряжении Ким Чен Ына, Ил-62 может совершать полеты на более длительную дистанцию.

Информация о перемещениях личного борта лидера КНДР появилась на фоне ухудшения отношений между Пхеньяном и Сеулом.