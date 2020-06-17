Высланные из Москвы чешские дипломаты уехали на родину

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объявленные в России персонами нон грата два чешских дипломата покинули во вторник территорию страны. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.

Что известно о высылке двух российских дипломатов из Чехии

"Я могу подтвердить, что наши сотрудники, которые были объявлены персонами нон грата, покинули территорию России сегодня", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

15 июня два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.