Глава МИД Индии заявил протест своему китайскому коллеге из-за конфликта на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил протест своему китайскому коллеге Ван И в связи с конфликтом между военными двух стран на границе. Как говорится в сообщении МИД Индии по итогам телефонного разговора, глава индийского внешнеполитического ведомства отметил, что это столкновение окажет серьезное влияние на двусторонние отношения.

"Китайская сторона намеревалась возвести сооружение в долине Галван с нашей стороны линии фактического контроля (которая разделяет две страны - прим. ТАСС) <...> Китайская сторона предприняла заранее продуманные и спланированные действия, которые непосредственно привели к насилию и жертвам", - отмечается в сообщении. "В настоящее время необходимо, чтобы китайская сторона пересмотрела свои действия и предприняла корректирующие шаги", - говорится в сообщении.

"Войска с обеих сторон должны соблюдать двусторонние соглашения и протоколы. Они должны строго придерживаться линии фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий для ее изменения", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.

Вместе с тем, как говорится в сообщении индийского МИД, по итогам разговора стороны договорились, что "ситуация будет разрешаться ответственным образом, и обе стороны будут искренне выполнять договоренности". "Ни одна из сторон не предпримет никаких действий для обострения ситуации, а вместо этого обеспечит мир и спокойствие в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами", - говорится в сообщении.

МИД КНР, в свою очередь, сообщил, что глава китайского внешнеполитического ведомства также заявил Индии протест, потребовав от Нью-Дели провести расследование инцидента и наказать виновных в конфликте. Ван И также призвал индийскую сторону воздержаться от провокаций.

Столкновения на границе

Столкновения между индийскими и китайскими военными произошли в ночь с 15 на 16 июня в районе пограничной реки Галван в союзной территории Ладакх. По данным армейских источников, на которые ссылаются индийские СМИ, огнестрельное оружие не применялось. По утверждению источников индийского агентства АНИ, погибли 20 служащих ВС Индии, а китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ситуация в этом пограничном районе обострилась после того, как в начале мая там произошли рукопашные схватки с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что предпринимают усилия для поддержания стабильности.