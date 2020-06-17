Reuters: Турция не сняла вето на новый план НАТО по сдерживанию России на Балтике

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Анкара продолжает блокировать перед консультациями министров обороны НАТО принятие нового плана альянса по сдерживанию России на Балтике. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.

Двухдневная сессия Североатлантического совета на уровне министров обороны НАТО начнется в среду во второй половине дня в формате видеоконференции.

"Турция отказалась поддержать этот план, пока мы не признаем курдскую партию "Демократический союз" [PYD] и курдские Отряды народной самообороны [YPG] террористическими организациями", - отметил источник. По его словам, такая позиция "неприемлема, поскольку альянс должен продемонстрировать солидарность с восточноевропейскими государствами".

Курдские силы на протяжении пяти лет были главными союзниками США в ходе американской кампании в Сирии, однако в прошлом году Вашингтон отказался от их поддержки, оставив курдов один на один с турецкой армией.

В декабре прошлого года на саммите НАТО в Лондоне было принято решение глав государств и правительств альянса, против которого не возражала Турция, подготовить детальные штабные планы (Graduated response plans) по ответу на возможную агрессию против государств Прибалтики и Польши. Данные планы не требуют от Турции какого-либо практического участия в военных приготовлениях НАТО в Балтийском регионе в мирное время.