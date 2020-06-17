Зеленский подписал указ о создании комитета по вопросам разведки при президенте Украины

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в среду указ о создании комитета по вопросам разведки вместо другого подразделения, которое подлежит ликвидации.

"Создать при президенте Украины комитет по вопросам разведки. Ликвидировать объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины", - говорится в сообщении офиса президента.

Согласно указу, новая структура по вопросам разведки должна обеспечить реализацию решений упраздненного объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности.