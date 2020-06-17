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Нью-Дели может отказаться от участия в видеоконференции министров России, Индии и Китая

По словам источника из правящих кругов страны, "события последних двух дней испортили атмосферу предстоящей встречи"

ТАСС, 17 июня. Нью-Дели, скорее всего, откажется от участия в назначенной на 23 июня видеоконференции министров иностранных дел России, Индии и Китая из-за напряженности на индийско-китайской границе.

"События последних двух дней испортили атмосферу предстоящей встречи. Участие Индии маловероятно", - приводит газета Hindustan Times слова источника из правящих кругов страны. Другой источник издания добавил, что и Пекин, и Нью-Дели доверяют Москве, обеим странам необходима возможность для поддержания контактов и расширения сотрудничества.

Как заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая прорабатывается, она запланирована на 23 июня.

Столкновения между индийскими и китайскими военными произошли в ночь с 15 на 16 июня. По данным армейских источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось. По утверждению источником агентства ANI, с индийской стороны погибли 20 военных, а китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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