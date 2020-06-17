Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Министры обороны государств НАТО "приняли пакет мер, отвечающих на усиление российского ракетно-ядерного потенциала". Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров обороны альянса.

В частности, страны НАТО приняли решение закупить дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения.

"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции - прим ТАСС), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ", - сообщил Столтенберг.

НАТО также приняла решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе и призвала Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

"В рамках пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России", - заявил он, не уточняя, каковы планы НАТО относительно ядерных ракет морского и воздушного базирования в Европе.

"Не вызывает сомнений, что Китай, по мере того как он создает все более мощные вооруженные и военно-морские силы, должен конструктивно участвовать в диалоге о контроле над вооружениями, в том числе ядерными. Глобальная мировая военная держава также имеет глобальную ответственность в сфере контроля над вооружениями", - добавил генсек альянса.

Вывод войск из Германии

Столтенберг также сообщил, что министры обороны НАТО обсудили вывод военных США из Германии, но никаких решений по срокам и объемам пока нет.

"Министры обороны обсудили изменение конфигурации военного присутствия США в Германии. Пока нет никаких решений о конкретных сроках и объемах перемещения сил. Вопрос о новых местах дислокации также обсуждается, в том числе между США и Польшей", - заявил он.