Генассамблея ООН проводит самую необычную процедуру голосования за всю историю

ООН, 17 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду проводит выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также председателя следующей сессии ГА.

Официально штаб-квартира ООН пока находится на "нулевой" фазе открытия из-за пандемии коронавируса: сотрудники секретариата и дипломаты работают удаленно. Однако специально для одних из самых важных выборов за год руководству ООН пришлось "приоткрыть" зал ГА, а также адаптировать саму процедуру голосования.

Делегатам предстоит выбрать, какие пять стран будут представлены в СБ ООН в 2021-2022 годах, когда его покинут Бельгия, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия и Южная Африка.

Безопасность превыше всего

В отличие от голосований по резолюциям, когда голос каждой страны отображается на большом экране, процедура выборов новых непостоянных членов Совета Безопасности тайная. Обычно она занимает не более часа. Представители всех стран собираются в Генассамблее, выступают представители стран-кандидатов, затем сотрудники протокола обносят по залу несколько корзин для голосования.

Однако из-за сохраняющейся в Нью-Йорке угрозы коронавируса процедуру пришлось значительно изменить. Организаторы решили отказаться от варианта удаленного голосования, так как в этом случае не смогли бы обеспечить полную анонимность голосования.

В итоге делегаты от каждой страны все-таки приходят в практически пустой зал ГА, но по одному и в маске. Секретариат выдал каждой стране "временной слот" для появления в здании и строго попросил делегатов "не скапливаться" на входе. Постпреды заходят в зал, берут бюллетень, отмечают выбранные страны, подходят к урнам для голосования и тут же покидают штаб-квартиру.

Но даже это недолгое появление в ООН позволяет дипломатам проявить креативность: постпред США при ООН Келли Крафт пришла в ярко-розовом летнем платье, а одна из сотрудниц протокола, осуществляющих наблюдение за голосованием, разгуливает по залу в черной маске с надписью "Vote" ("голосуй").

Интрига для Евросоюза

Странам ООН предстоит выбрать новых непостоянных членов Совета Безопасности от четырех региональных групп: Азиатско-Тихоокеанской, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африканской и группы Западной Европы и других стран. В случае первых двух регионов выборы чисто формальны, ведь от них представлено лишь по одному кандидату - Индия и Мексика. В Африканской группе кандидата два - Кения и Джибути, эксперты отдают большие шансы на победу Кении.

Но главная интрига состоит в том, какие две страны будут выбраны из трех кандидатов последней группы: Канады, Ирландии и Норвегии. Примечательно, что из трех стран лишь одна Ирландия является членом Евросоюза. С учетом выхода из ЕС Великобритании, если на голосовании в Генассамблее победят Канада и Норвегия, Франция в качестве представителя Евросоюза останется в СБ ООН в гордом одиночестве.

При этом Канада уже участвовала в выборах в 2010 году, однако тогда войти в СБ у нее не получилось, поэтому на этот раз страна настроена решительно и развернула крайне активную, хоть и виртуальную, предвыборную кампанию.

Председатель Генеральной Ассамблеи также избирается с соблюдением принципа ротации между пятью региональными группами. В этот раз странам предстоит несложный выбор. Кандидат на место председателя лишь один - представитель Турции, председатель комиссии по международным делам Великого национального собрания (парламента) страны Волкан Бозкыр.