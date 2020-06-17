ВМС США получили первые глубоко модернизированные палубные истребители Super Hornet

ТАСС, 17 июня. Военно-морские силы (ВМС) США получили первые глубоко модернизированые истребители корабельного базирования F/A-18E/F Super Hornet Block III. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении американской авиакосмической корпорации Boeing, производящей эти самолеты.

"Компания Boeing поставила ВМС США первые два истребителя F/A-18E/F Super Hornet модификации Block III, в частности один одноместный F/A-18E и один двухместный F/A-18F. Эти машины будут применяться для испытаний", - сообщили в корпорации.

"Самолеты будут использоваться для проверки на техническую совместимость с авианосцами и отработки взаимодействия всех бортовых систем истребителя", - процитировали в пресс-службе Boeing слова вице-президента компании Стива Уэйда, отвечающего за реализацию программы F/A-18.

В ходе испытаний ВМС обучат летчиков взаимодействовать с новым многофункциональным дисплеем, выполненным по технологии touchscreen и протестируют новую сетецентрическую систему связи, отметили в Boeing.

Модификация Block III отличается от стандартного истребителя F/A-18E/F Super Hornet увеличенной дальностью полета, сниженной радиолокационной заметностью и улучшенной системой связи. Срок службы модернизированного боевого самолета повышен с 6 до 10 тыс. летных часов. В 2019 году Boeing и ВМС США подписали контракт на поставку 78 таких машин.

Самолет F/A-18E/F Super Hornet составляет основу парка боевой авиации ВМС США. По данным справочника Military Balance 2020 ("Милитари бэлэнс-2020"), изданного Международным институтом стратегических исследований, на вооружении американских ВМС состоит 310 одноместных F/A-18E и 274 двухместных F/A-18F.