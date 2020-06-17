Переговоры Трампа с президентом Польши пройдут 24 июня

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет 24 июня переговоры в Белом доме с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы главы американской администрации.

"Президент США Дональд Трамп примет президента Польши в Белом доме 24 июня. Визит пройдет в важный для обеих стран период, когда США и Польша открываются после месяцев борьбы с пандемией коронавируса, - отметили в Белом доме. - Как близкие партнеры и союзники по НАТО США и Польша продолжат расширять взаимодействие по широкому кругу вопросов".

"Президент Трамп и президент Дуда обсудят дальнейшее продвижение военного сотрудничества, а также торговлю, энергетику и безопасность телекоммуникаций", - проинформировали в пресс-службе.

Как отмечает газета Politico, приезд в Вашингтон Дуды может совпасть с планами Трампа объявить об увеличении численности американского воинского контингента в Польше за счет передислокации туда части военнослужащих из Германии. Кроме того, подчеркивает издание, 28 июня в республике пройдут выборы, на которых Дуда намерен переизбраться. В июне прошлого года польский президент уже посещал американскую столицу.