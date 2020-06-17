Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР

Кризис в Сирии

Боевики в Идлибе задержали выпускников школ, ехавших в подконтрольные властям Сирии районы

Некоторые юноши и девушки совместно с родителями попытались продолжить двигаться пешком в направлении КПП Вооруженных сил Сирии, однако эта попытка была пресечена боевиками под угрозой применения оружия

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