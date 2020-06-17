Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР
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Все новости
Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР - Белый дом.
Новость дополняется.
Теги
США
КНДР
Трамп, Дональд
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