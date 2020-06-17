{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР - Белый дом.

Новость дополняется.

Теги
СШАКНДРТрамп, Дональд
Кризис в Сирии
Боевики в Идлибе задержали выпускников школ, ехавших в подконтрольные властям Сирии районы
Некоторые юноши и девушки совместно с родителями попытались продолжить двигаться пешком в направлении КПП Вооруженных сил Сирии, однако эта попытка была пресечена боевиками под угрозой применения оружия
Читать полностью