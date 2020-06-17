Боевики в Идлибе задержали выпускников школ, ехавших в подконтрольные властям Сирии районы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа боевиков блокировала автоколонну из 17 микроавтобусов с выпускниками школ, направлявшимися из Идлибской зоны деэскалации в контролируемый властями Сирии город Хама. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

"17 июня автомобильная колонна со школьниками из Идлибской зоны деэскалации должна была прибыть в город Хама через пункт пропуска "Трумба". Однако на южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками", - сказал Щербицкий.

По его словам, некоторые юноши и девушки совместно с родителями попытались продолжить двигаться пешком в направлении КПП Вооруженных сил Сирии, расположенного в районе населенного пункта Трумба, однако эта попытка была пресечена боевиками под угрозой применения оружия.

Щербицкий также сообщил, что более 700 выпускников сирийских школ прибыли на сегодняшний день в город Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон из неподконтрольных сирийскому правительству территорий через два пункта пропуска.

"Для выхода выпускников школ открыты два пункта пропуска "Алеппо" и "Трумба". При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в город Алеппо на текущий момент прибыло свыше 700 молодых людей с неподконтрольных сирийскому правительству территорий", - сказал Щербицкий.