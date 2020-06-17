Представителя Турции избрали председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

ООН, 17 июня. /ТАСС/. Представитель Турции Волкан Бозкыр избран председателем юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в среду голосования.

Кандидатуру Бозкыра, у которого не было конкурентов, поддержали представители 178 стран, 11 воздержались, еще три бюллетеня признаны недействительными. Ранее он занимал должность председателя комиссии по международным делам Великого национального собрания (однопалатного парламента) Турции.

Председатель Генассамблеи избирается по принципу ротации между пятью региональными группами. Бозкыр вступит в должность в начале сессии, 16 сентября 2020 года, и будет занимать ее в течение одного года.