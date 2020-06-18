Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит проблему доступа к двум объектам в Иране

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) рассмотрит в четверг доклад о проблемах с доступом к двум объектам в Иране. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"18.06 Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит доклад о проблемах с доступом к двум объектам в Иране, который просочился в прессу сразу же после его конфиденциального распространения. Будем надеяться, что совет найдет взвешенный ответ на эту ситуацию. Нам не нужно ухудшения [ситуации]", - написал Ульянов в Twitter.

Ульянов также призвал помнить, что некоторые проблемы с доступом МАГАТЭ к отдельным объектам в Иране не имеют никакого отношения к проблемам распространения [ядерного оружия]."Мы имеем дело с незначительными процедурными проблемами, которые относятся к началу этого века без какой-либо проекции на текущую ситуацию", - добавил он.

Позиция Ирана

Во вторник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади предостерег три европейские страны от принятия на СУ МАГАТЭ резолюции с требованием к Тегерану предоставить доступ к двум объектам, на которых МАГАТЭ подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. По его словам, попытка внести резолюцию контрпродуктивна на фоне широкого и конструктивного сотрудничества Ирана с международным агентством и может создать трудности для ядерной сделки.

Гариб Абади подчеркнул, что Иран и МАГАТЭ многократно проводили переговоры на эту тему. Однако запросы агентства о доступе основываются на утверждениях Израиля, которые не могут служить законной основой для подобных запросов. Иран же рассматривает этот процесс в качестве предлога некоторых игроков вовлечь его в бесконечный процесс с агентством и повторно открыть уже закрытую страницу истории.

Позиция МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник на онлайн-заседании Совета управляющих агентства в очередной раз призвал Иран предоставить доступ к двум объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала. По его словам, это негативно сказывается на способности агентства предоставить надежные гарантии об отсутствии незаявленной ядерной деятельности на этих объектах в Иране.

5 июня информационные агентства France-Presse и Reuters распространили конфиденциальный доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно докладу, запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года.

При этом в МАГАТЭ выразили обеспокоенность тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, где могут находиться незаявленные ядерные материалы. В докладе содержится призыв к Ирану немедленно начать сотрудничать с агентством в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам.