Кандидаты на пост президента Польши выступили против скорого введения в стране евро

ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Польша пока не готова к введению евро. Об этом заявил в среду в ходе организованных Польским телевидением предвыборных дебатов претендующий на второй срок на посту президента республики действующий польский лидер Анджей Дуда, а также большинство других кандидатов.

Как напомнил президент, введение евро - обязанность Польши, но сроки принятия общей европейской валюты для республики не определены. "Наш польский злотый - это валюта, которая защитила нас во время кризиса. Дискуссию о принятии евро мы сможем начать тогда, когда поляки будут зарабатывать столько, сколько зарабатывают на западе Европы", - сказал Дуда.

Его главный конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский, касаясь введения евро, указал, что "ни Польша, ни ЕС к этому не готовы".

Большинство других кандидатов также выступили против принятия Польшей общей европейской валюты, призвав к проведению реформ в экономике и повышению уровня жизни поляков.

Очередные президентские выборы пройдут в Польше 28 июня. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели (12 июля) будет проведен второй тур с участием двух кандидатов с лучшим результатом. По данным социологов, во второй тур могут пройти Дуда и Тшасковский.