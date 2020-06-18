Лидеры стран ЕС и "Восточного партнерства" обсудят пандемию и долгосрочные цели программы

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза и шести государств программы "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Грузия, Белоруссия, Украина, Молдавия) проведут в четверг саммит в формате видеоконференции. Как сообщил журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС, главы государств и правительств намерены обсудить три темы: борьбу с пандемией нового коронавируса и ее последствиями, стратегическую важность "Восточного партнерства", а также долгосрочные задачи этой программы.

При этом лидеры ЕС и шести стран - партнеров никаких совместных деклараций по итогам встречи принимать не собираются. "Совместная декларация будет приниматься по итогам физического саммита в начале 2021 года", - отметил представитель ЕС.

Три цели саммита

"Повестка встречи основана на трех задачах. Первая связана с пандемией коронавируса. Мы чувствуем, что это хорошая возможность выразить нашу солидарность со странами "Восточного партнерства", поддержать их и отреагировать на вызовы вместе. И не только с точки зрения здравоохранения, но и восстановления экономики", - рассказал европейский чиновник, подчеркнув, что лидеры будут обсуждать дальнейшую поддержку ЕС шести странам.

Кроме того, по словам дипломата, особое внимание будет уделено вопросу дезинформации вокруг темы пандемии. "Важно, чтобы граждане ЕС и стран "Восточного партнерства" имели доступ к надежной фактической информации, важно помогать бороться с дезинформацией", - отметил он.

"Вторая цель встречи - подчеркнуть стратегическую важность "Восточного партнерства", а также приверженность лидеров стран этой программе. Лидеры подведут итоги 10 лет работы программы, достижений, значительных результатов в торговле, экономике, укреплении демократических институтов, верховенства закона", - рассказал он, подчеркнув при этом, что остаются серьезные проблемы в частности, в системе правосудия, борьбе с коррупцией, вопросе гендерного равенства.

Наконец, третья тема будет касаться долгосрочных задач программы "Восточное партнерство". "Лидеры попробуют заглянуть в будущее и определить долгосрочные задачи программы в преддверии физического саммита в начале 2021 года. Эта дискуссия поможет определить дальнейшее направление наших отношений, того, чего мы хотим достичь, повестку общую", - добавил он.

История "Восточного партнерства"

"Восточное партнерство" - многосторонняя программа Европейского союза, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР. Она была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Родославом Сикорским в мае 2008 года, в декабре того же года ее одобрили лидеры стран Евросоюза. На саммите ЕС в марте 2009 года был утвержден план, предусматривающий создание структур и базы отношений между ЕС и шестью государствами. Официально программа была запущена 7 мая 2009 года.

По сути, в рамках программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с шестью странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с Евросоюзом задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм". В зависимости от глубины принятых на себя обязательств, страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах €2,8 млрд.

Итоги 10 лет развития этой программы показали, что три страны, взявшие курс на максимальное сближение с ЕС (Украина, Грузия, Молдавия), вряд ли могут похвастаться лучшими результатами развития, чем Армения, Азербайджан и Белоруссия, которые придерживаются выборочного подхода к реализации различных аспектов этой программы.