Комитет Рады отклонил законопроект о получении среднего образования на украинском языке

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду рекомендовал отклонить доработанный законопроект об использовании украинского языка в школах, которым предусмотрена возможность для представителей национальных меньшинств получать среднее образование на родном языке до 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета Никита Потураев.

"Рекомендовать отклонить законопроект на основании заключения комитета", - цитирует Потураева агентство Укринформ.

Автором законопроекта выступил депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Документ предусматривает внесение изменений в законы о госязыке и образовании, а также перенос с 2020 на 2023 год процесса обучения на украинском языке с 5 по 11 классы.

16 июля в Украине вступил в силу закон о государственном языке. В нем говорится, что единственным официальным языком в стране является украинский, он обязателен для использования органами государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан. Однако спустя год он так и не выступил с законодательной инициативой по языковому вопросу.