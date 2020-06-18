Пентагон в стратегии по космосу утверждает, что Россия и КНР милитаризируют данную сферу

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. США считают, что Россия и Китай милитаризируют космическое пространство и превращают его в арену противостояния. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Пентагона в связи с разработкой американской стратегии обороны в космосе.

"Стратегия обороны в космосе описывает то, как Пентагон будет отвечать на вызовы и угрозы, реагировать на возможности в нынешней и будущей ситуации в сфере безопасности", - отмечается в тексте. "Китай и Россия милитаризируют космическое пространство и превращают его в арену военного противостояния, - утверждается в заявлении. - Они представляют величайшую угрозу из-за разработки, испытания и развертывания противокосмических возможностей и связанных с этим военных доктрин по переносу конфликтов в космос".

Согласно документу, США преследуют цель обеспечения всеобъемлющего военного преимущества в космическом пространстве. "Формирование стратегической среды [предусматривает]: сдерживание агрессии, атак противника, разработку и обеспечение вместе с союзниками и партнерами норм и стандартов надлежащего поведения в космосе для снижения количества возможных просчетов, информирование международной общественности о растущих угрозах со стороны противника, продвижение национальных интересов в области безопасности США и их союзников", - говорится в сообщении.

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.