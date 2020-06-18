Торгпред США отверг заявления о том, что Трамп просил у Китая помощи для переизбрания

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отверг в среду заявления о том, что Дональд Трамп якобы просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь переизбраться на пост президента. На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса торгпред прокомментировал опубликованные газетой The Washington Post фрагменты книги бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

По версии последнего, во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Трамп "умолял Си [Цзиньпина] обеспечить его победу" на выборах и "подчеркивал важность влияния фермеров и увеличения закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов". Лайтхайзера, который занимается переговорами по американо-китайскому всеобъемлющему торговому соглашению, попросили прокомментировать эту информацию.

"Абсолютная неправда. Такого никогда не было. Я был там. Я не помню, чтобы такое вообще когда-либо происходило. Я не верю, что это правда, не верю, что это когда-либо происходило", - ответил торгпред.

Утверждения Болтона он назвал "полным безумием".

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме. Власти США вменяют автору нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить публикации полного текста мемуаров, чтобы предотвратить нанесение ущерба позициям президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов.