В книге Болтона утверждается, что Трамп выступал против военной помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседах с помощниками заявлял, что не желает предоставления американской военной помощи Украине. Об этом говорится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая еще не была опубликована. Фрагменты из нее приводит в среду газета The Washington Post.

В книге говорится, что 22 мая 2019 года Трамп во время встречи в Белом доме, на которой обсуждали содействие Киеву, сказал: "Украина пыталась меня уничтожить". Он якобы имел в виду действия украинской стороны во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

По утверждению Болтона, Трамп подчеркнул тогда, что "не заинтересован в помощи" Украине. Трамп якобы настаивал на том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен приезжать в Белый дом, пока не будет проинформирован о том, какого мнения по указанному вопросу придерживается американский лидер.

По версии Болтона, Трамп также считал, что Украина должна оказать содействие в поисках компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП). Демократы заявляли, что он во время предвыборной гонки 2016 года подвергся хакерской атаке. В книге также говорится, что Трамп рассчитывал добиться от украинской стороны начала расследования в отношении его наиболее вероятного соперника от демократов на выборах - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В книге говорится, что Трамп настоял на увольнении с поста посла США на Украине Мари Йованович. Американский лидер якобы полагал, что она мешает ему в том, что касается начала расследований на Украине.

Трампа ранее обвиняли в том, что он добивался от Зеленского поддержки в избирательной кампании в США в обмен на оказание помощи Киеву. Эти обвинения стали основанием для попытки импичмента Трампа в Конгрессе США демократами. Однако американский лидер был оправдан по итогам процедуры импичмента.