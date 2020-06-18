Представитель США: Москва проявляет все большую готовность обсуждать Сирию с Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что Москва проявляет все большую готовность обсуждать с Вашингтоном пути урегулирования ситуации в арабской стране. Соответствующее заявление он сделал в среду на брифинге для журналистов, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Мы видим некоторые, хоть и скромные, сигналы из Москвы от неофициальных, но авторитетных источников, что у них есть некоторые сомнения относительно того, какой путь они выбрали в отношении [президента Башара] Асада, и им действительно стоит [сомневаться]. Мы видим по крайней мере в некоторой степени большую готовность со стороны России изучать с нами, с нашими друзьями в Евросоюзе и отдельных европейских странах, а также отдельных арабских государствах возможные шаги по смягчению кризиса в Сирии. Все эти знаки, как мы считаем, являются позитивными", - сказал Джеффри.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции в рамках "закона Цезаря", или "Акта о защите гражданского населения Сирии", под которые подпадают Асад и его супруга Асма. В целом рестрикции коснулись 39 лиц и организаций. В списке фигурируют, в частности, 16 компаний из Сирии, две базирующиеся в Австрии, а также одна организация из Канады и еще одна - из Ливана.

"Закон Цезаря" был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Этот документ дает вашингтонской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, прямо или косвенно помогающих сирийскому правительству, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которым, по версии США, оказывают поддержку власти Сирии, России и Ирана. Предусмотрено введение санкций за деятельность в нефтегазовом секторе сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства. Кроме того, рестрикции могут быть применены по отношению к Центробанку арабской республики.

МИД Сирии ранее осудил этот документ, в заявлении указывалось, что он "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами". Внешнеполитическое ведомство расценило ужесточение санкций со стороны США "как экономический террор, который является частью развязанной против Сирии кровопролитной войны".