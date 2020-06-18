Госдеп: главы МИД ЕС не обсуждали шансы выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможности выхода США из состава НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа президентом на второй срок не поднимался и не обсуждался во время видеоконференции глав МИД Евросоюза при участии верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и госсекретаря Майкла Помпео. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге, стенограмму которого распространило в среду американское внешнеполитическое ведомство.

Рикеру был задан вопрос, выражал ли кто-нибудь из участников видеоконференции обеспокоенность тем, что переизбрание Трампа президентом США на выборах 3 ноября повысит шансы вероятного выхода страны из НАТО. "Ответ отрицательный", - заявил помощник госсекретаря. "Я присутствовал при этом в течение всей пленарной сессии, никто такого не говорил", - заверил он.

В понедельник Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Глава Белого дома требовал от всех стран - участниц в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Выступая в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне, он предложил, чтобы такие государства не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.