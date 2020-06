Болтон заявил, что Трамп был готов в 2018 году поставить ультиматум о выходе США из НАТО

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп был готов поставить на саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года ультиматум о возможном выходе США из альянса. Об этом говорится в новой книге бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая еще не поступила в продажу. Фрагменты из нее опубликовала в среду в своей электронной версии газета The Washington Post.

Как она пишет, "Болтон вспоминает момент, когда на саммите НАТО летом 2018 года Трамп принял решение проинформировать союзников о том, что США выйдут из НАТО, если союзники не увеличат существенным образом расходы на оборону к январю [2019 года]". "Мы уйдем и не будем защищать тех, кто не [заплатил]", - гласило послание, которое Трамп надиктовал Болтону. Болтон будто пытался не допустить оглашения Трампом этой угрозы и встревожился еще больше, когда Трамп сказал ему: "Разве вы не хотите совершить нечто историческое?" - отмечается в материале The Washington Post.

По ее свидетельству, Болтон также нередко вспоминает о том, как Трамп отчитывал американский генералитет, "требуя вывода войск с Ближнего Востока, из Африки и Европы". На одном из совещаний с высшими чинами Пентагона, которое состоялось в часто посещаемом Трампом гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), глава администрации США якобы сказал им на этот счет: "Я хочу уйти отовсюду".

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит секретную информацию и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить публикации полного текста мемуаров, чтобы предотвратить нанесение ущерба позициям президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост президента США. Дональд Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года и отправил его в отставку через 18 месяцев.