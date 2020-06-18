СМИ: в Грузии задержан еще один человек по делу об аресте россиянина

ТБИЛИСИ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии провели спецоперацию в Тбилиси на Московском проспекте, в ходе которой задержали одного человека. Об этом в четверг сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Как утверждает телеканал, арест мужчины является продолжением спецоперации, которую провели 12 июня сотрудники Службы госбезопасности (СГБ), когда задержали гражданина России Васамбека Бокова по обвинению в использовании поддельных документов в рамках дела о подготовке убийства по найму.

Телеканал сообщает, что на данный момент спецоперация на Московском проспекте завершена, там остаются лишь кинологи, обыскивают один из складов. Официальных заявлений со стороны МВД или СГБ пока не поступало.

Ранее гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия на специальном брифинге утверждал, что на журналиста этого же телеканала Георгия Габунию якобы готовилось покушение по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, в рамках этого дела Служба госбезопасности Грузии 12 июня арестовала гражданина России, уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. В СГБ подтвердили арест гражданина РФ 15 июня, однако в заявлении ведомства ничего не говорится про готовящееся покушение на телеведущего.

Кадыров во вторник назвал выдумкой сообщения грузинских официальных лиц и СМИ о готовящемся убийстве журналиста в Грузии якобы по его заданию. Президент Грузии отказалась комментировать слова главы Чечни. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России по делу о возможной подготовке покушения на грузинского журналиста.

Габуния стал известен широкой общественности после того, как в июле 2019 года, будучи сотрудником телеканала "Рустави 2", в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Гварамия.