В Белом доме вновь обсуждают переименование военных баз, названных в честь конфедератов

ТАСС, 18 июня. Сотрудники Белого дома рассматривают ранее отвергнутую президентом США Дональдом Трампом идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865). Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники из числа высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

По их данным, глава государства осведомлен об идущем обсуждении и уже настроен не так категорично, как во время своего первоначального отказа. При этом в Белом доме признают, что в конечном итоге смена названий произойдет независимо от того, как к ней отнесется президент. Инициатива получила поддержку членов Конгресса, в том числе республиканцев.

Как заявили собеседники канала, в администрации американского лидера теперь спорят о том, должен ли он будет одобрить идею, чтобы его голос учитывался при выборе лиц, в честь которых базы будут переименованы.

8 июня министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, носящих фамилии конфедератов. По сведениям телеканала CNN, речь шла примерно о десяти базах и различных объектах. 10 июня Трамп заявил, что его администрация не будет даже рассматривать этот вопрос.

Споры о целесообразности наличия памятников конфедератам и их символики усилились в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, вскоре после чего мужчина умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, происходили столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

12 июня в Атланте (штат Джорджия) был смертельно ранен при задержании темнокожий местный житель Рейшард Брукс, и демонстрации в городе вспыхнули с новой силой.