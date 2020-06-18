СМИ: экс-министра юстиции Японии могут арестовать по подозрению в подкупе избирателей

ТАСС, 18 июня. Японская прокуратура планирует в четверг выдать ордер на арест бывшего министра юстиции Кацуюки Каваи и его супруги Анри из-за скандала вокруг предполагаемого подкупа избирателей и нецелевого расходования средств во время избирательной кампании. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Анри Каваи, которая являлась членом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в ходе своей избирательной кампании раздала порядка 1,5 млн иен (более $14 тыс.). Эти деньги получили около 100 человек.

При этом сам экс-министр, который предположительно занимался организацией кампании своей супруги, раздал примерно 24 млн иен (порядка $224 тыс.). Как передает Kyodo, он предлагал суммы от 50 тыс. до 100 тыс. иен представителям местных администраций и законодательных собраний в своих избирательных округах в префектуре Хиросима.

В октябре прошлого года Каваи подал в отставку с поста министра после того, как в одном из еженедельников появилась информация, согласно которой его супруга во время своей избирательной кампании нарушала законодательство путем нецелевого расходования средств собственного штаба. В частности, отмечалось, что она вдвое завышала выплаты некоторым наемным сотрудникам, задействованным в кампании. Самого Каваи и его супругу также обвинили в мелком подкупе избирателей: сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые наборы, в которые входили овощи.

В марте прокуратура префектуры Хиросима провела обыски в офисе экс-министра. Также во время следственных мероприятий были арестованы трое помощников Анри Каваи. Ситуация вызвала волну критики со стороны оппозиции в адрес бывшего министра и его жены, которые после скандала продолжали состоять в ЛДП. Во вторник телеканал NHK сообщил, что супруги покинут ряды партии.