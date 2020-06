Минюст США просит суд до вынесения решения запретить Болтону публиковать книгу

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило в среду в федеральный суд столичного округа Колумбия ходатайство с просьбой еще до вынесения окончательного решения по делу временно запретить бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону публиковать свои мемуары. С документом корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных суда.

Американские власти просят наложить временный судебный запрет на издание и распространение "содержащей секретную информацию книги" "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Ожидается, что федеральный судья Ройс Ламберт вынесет решение по данному вопросу уже в пятницу. Однако, как отмечает газета "Вашингтон пост", это сложно осуществить, поскольку мемуары уже напечатаны и находятся на складах. Кроме того, копии книги поступили в распоряжение американской прессы и новостных телекомпаний. Ряд СМИ в среду уже опубликовал фрагменты мемуаров бывшего помощника президента.

При этом, как указывает The Washington Post, Минюст все же может добиться одной из своих целей в суде - заставить Болтона передать доходы от книги правительству. При этом, по сведениям издания, прокуроры проверяют, были ли нарушены какие-либо законы, касающиеся обработки секретной информации, в ходе написания книги экс-помощником главы государства.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником президента. По данным The Washington Post, Трамп "был в ярости, когда узнал, что Болтону удалось покинуть Белый дом со сделанными им многочисленными записями".

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.