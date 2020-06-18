Власти Идлиба надеются, что боевики пропустят микроавтобусы со школьниками

АЛЕППО /Сирия/, 18 июня. /ТАСС/. Руководство провинции Идлиб надеется, что боевики, заблокировавшие 17 микроавтобусов со школьниками, все-таки пропустят их в Хаму и позволят им сдать экзамены в Алеппо. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора Фади Саадун.

"Мы уже четвертый день подряд приезжаем сюда, чтобы встретить наших школьников, оставшихся в Идлибе. Мы готовы обеспечить их всем необходимым: едой, транспортом. Но боевики постоянно запрещают им переход. Мы опираемся на помощь нашего союзника России и надеемся, что сегодня школьники все-таки смогут перейти на эту сторону", - сказал он.

По другую сторону контрольно-пропускного пункта в ожидании детей уже стоят пять автобусов. Кроме того, неподалеку развернут полевой лагерь, где для школьников приготовлена еда. Там же им в случае необходимости могут оказать медицинскую помощь.

"Сейчас мы все еще ждем, но, кажется, их снова не пропустили. Школьникам угрожают. Их заставили идти пешком в нашу сторону, а потом развернули обратно. Они звонят нам оттуда и рассказывают все это", - сообщила глава комиссии по приему школьников при министерстве образования Аби Абу Хаджар.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий заявил, что боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб. Школьники направлялись из идлибской зоны деэскалации в Алеппо, чтобы сдать экзамены и поступить в вузы.

Власти Сирии и руководители местных администраций в этой зоне деэскалации договорились, что учащимся предоставят возможность получить документы о среднем образовании и сдать экзамены для поступления в вузы. При содействии Центра по примирению через пункты пропуска "Алеппо" и "Трумба" с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыли уже более 700 школьников.