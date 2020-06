Трамп заявил, что Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей новой книге секретную информацию. Такую позицию американский лидер изложил в среду в эфире телеканала Fox News.

"Что касается Болтона, то он нарушил закон. Он был никому не нужен, я дал ему шанс", - сказал Трамп. "Он нарушил закон, с этим все просто", - добавил президент.

Говоря о сведениях, которые приводятся в книге, он отметил: "Это сверхсекретная информация". Трамп констатировал, что Болтон "не получил одобрения" со стороны администрации США на публикацию этих данных. Президент не пояснил, какие именно сведения в книге являются секретными.

Ранее ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Она пока еще не опубликована. Болтон, в частности, утверждает в своих мемуарах, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. "Никто не проявлял большей жесткости в отношении России и Китая, чем я", - сказал Трамп, комментируя эти версии Болтона.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.