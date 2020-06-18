Помпео подчеркнул необходимость обмена информацией с Китаем для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время рабочей встречи на Гавайях обсудили в среду борьбу с распространением вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

На переговорах Помпео "подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19 и предотвращения будущих вспышек", отметила дипломат.

Помпео и Ян Цзечи также "обменялись мнениями об американо-китайских отношениях". "Госсекретарь сделал акцент на важных американских интересах и необходимости построенных на принципах полной взаимности отношений между двумя странами в сферах торговли, безопасности и дипломатии", - добавила Ортэгус.

Как сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post, переговоры прошли на фоне усиливающегося напряжения в отношениях между Пекином и Вашингтоном, поэтому, вполне возможно, они нацелены на устранение существующих трений между двумя государствами.