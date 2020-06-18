МИД Китая выразил США протест в связи с санкциями за "притеснение уйгуров"

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с подписанием законопроекта о введении санкций за ущемление прав уйгуров - самого многочисленного национального меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Данный законопроект нарушает основополагающие нормы международного права, это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - Правительство и народ КНР выражают в связи с этим решительное недовольство и категорический протест".

В документе подчеркивается, что Белый дом ответит за все негативные последствия, к которым приведет подобное решение, ущемляющее интересы Китая.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.