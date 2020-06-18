СМИ: солдаты КНДР замечены на покинутых ранее укреплениях в демилитаризованной зоне

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. КНДР направила военнослужащих на пустовавшие ранее посты в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

По их данным, южнокорейская сторона зафиксировала прибытие солдат на несколько постов охраны, находящихся внутри буферной зоны. Всего со стороны КНДР их насчитывается около 150. Порядка 10 из них, находящиеся в наиболее проблемных с точки зрения потенциальных столкновений местах, были освобождены в соответствии с межкорейским соглашением о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года.

Сообщается также, что около сотни северокорейских военнослужащих были замечены в Кэсонском индустриальном комплексе, где до 2016 года на южнокорейских предприятиях трудились около 50 тысяч рабочих из КНДР. В связи с этим Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что вооруженные силы пристально следят за действиями военных в соседней стране и готовы в любой момент отреагировать на провокации.

В среду Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.