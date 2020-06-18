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СМИ: Китай и США на консультациях на Гавайях договорились поддерживать контакты

Стороны провели глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и госсекретарь США Майкл Помпео договорились в ходе консультаций на Гавайях поддерживать подобные контакты. Об этом в четверг сообщила газета "Жэньминь жибао".

"Стороны провели глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также вопросам международного и регионального характера, представляющим взаимный интерес. Обе стороны исчерпывающе разъяснили свои позиции и выразили мнение, что это конструктивный диалог", - указывает издание.

"Стороны согласились принять меры для добросовестной реализации достигнутого между главами двух государств консенсуса, а также согласились поддерживать контакты и консультации", - сказано в сообщении.

Другие подробности о ходе и результатах встречи изданием не приводятся.

Ян Цзечи занимает пост главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной партийно-государственной иерархии Китая находится выше главы МИД КНР и является высшей дипломатической должностью в стране.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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