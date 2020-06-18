В Токио началась кампания по выборам губернатора

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Официальная кампания перед предстоящими в июле выборами губернатора началась в четверг в столичной префектуре Японии. По данным избирательной комиссии, свои кандидатуры зарегистрировали уже 18 человек.

Подача документов возможна в течение дня. Всего о желании баллотироваться на выборах губернатора Токио ранее заявляли порядка 20 человек. Основное внимание в предвыборной гонке кандидаты намерены уделить мерам по борьбе с распространением коронавируса и ситуации вокруг отсрочки Олимпийских и Паралимпийских игр, которые перенесли с 2020 на 2021 год.

Помимо нынешнего губернатора Юрико Коикэ, которая баллотируется на второй срок, свои кандидатуры выдвинули лидер партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото, председатель партии "Защитим народ от общественного телевидения NHK" Такаси Татибана, а также известный юрист, бывший глава японской федерации адвокатских коллегий Кэндзи Уцуномия, который на выборах губернатора Токио в 2012 и 2014 годах занимал второе место.

Самой резонансной стала программа Таро Ямамото. Он пообещал в случае победы отменить Олимпиаду в столице. По его мнению, проведение Игр невозможно из-за непредсказуемой эпидемической ситуации в мире и дополнительных расходов, связанных с переносом соревнований.

Избирательная кампания продлится две с половиной недели, а сами выборы губернатора Токио состоятся 5 июля.

Первая женщина-губернатор

Юрико Коикэ родилась в июле 1952 года. Она окончила Каирский университет и является специалистом по Ближнему Востоку. Коикэ работала переводчиком и журналистом, брала интервью у первого главы Палестинской национальной администрации Ясира Арафата и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в конце 70-х годов она сделала карьеру на телевидении.

В 1992 году Коикэ стала депутатом верхней палаты парламента, а через год была избрана в ключевую нижнюю. В 2002 году она вступила в Либерально-демократическую партию (ЛДП). При премьер-министре Дзюнъитиро Коидзуми Коикэ была министром охраны окружающей среды и госминистром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов, входящих в состав России). Затем, когда правительство возглавил Синдзо Абэ, недолгое время - с 4 июля по 27 августа 2007 года - была министром обороны.

На выборах губернатора Токио в 2016 году Коикэ изначально выдвигалась от ЛДП, однако партия поддержала другого кандидата. Тем не менее она одержала победу и стала первой женщиной, возглавившей администрацию столичной префектуры Японии.

Ее рейтинг на протяжении всего четырехлетнего срока оставался достаточно высоким. По данным последних соцопросов, политику Коикэ на посту губернатора поддерживают более 60% опрошенных. На нынешних выборах она баллотируется как независимый кандидат. Тем не менее ЛДП и ее младший партнер по правящей коалиции - партия "Комэйто" - заявили о поддержке ее кандидатуры.