Самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

ТАСС, 18 июня. Разведывательный самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint замечен в небе над Корейским полуостровом на фоне возникшей напряженности между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает в четверг отслеживающий передвижения военной авиации сервис Aircraft Spots в Twitter.

Сервис не приводит дополнительных данных о направлении, высоте и скорости полета разведывательного борта.

Днем ранее два других самолета-разведчика ВВС США EP-3E и RC-12X были замечены в небе неподалеку от столицы Республики Корея.

Полеты разведывательной авиации США проходят на фоне сообщений из Пхеньяна о том, что власти КНДР намерены отказаться от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах и разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения вооруженных сил, а также восстановить свернутые ранее посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны. По данным южнокорейских военных, в буферную зону в четверг прибыли солдаты Корейской народной армии (КНА), еще около сотни военнослужащих замечены в Кэсонском промышленном комплексе.

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в связи с этим, однако раскритиковала такие действия правоконсервативных неправительственных организаций. Пхеньян обещал принять меры вплоть до отправки войск в район демилитаризованной зоны. Южнокорейское оборонное ведомство заявило о готовности жестко реагировать в случае провокаций со стороны КНДР.