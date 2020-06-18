СМИ: полиция задержала несколько человек из чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали несколько человек из чеченской диаспоры во Франции после беспорядков в Дижоне. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Полиция в четверг утром провела несколько задержаний в чеченской общине во Франции", - отмечает телеканал.

По его информации, задержания проводились в рамках расследования, начатого после погромов в Дижоне. Согласно данным канала, прокуратура Дижона начала расследование по фактам "покушение на убийство в составе организованной группы", "причинение насилия", "причинение ущерба" и "подстрекательство к насилию". В каких именно регионах полиция провела задержания не сообщается.

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того, как в районе Гресиль наркодилеры избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

По данным источников в полиции, в ходе беспорядков пострадали больше десяти человек.

Вплоть до вечера понедельника, когда в город прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом и полицейского спецназа, ни один человек не был задержан. Однако после очередной волны беспорядков 15 июня полиция задержала четырех человек. Ведется расследование, призванное установить причастных к погромам.