Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико перестал выходить на связь

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Экс-глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико перестал выходить на связь. Соответствующее уведомление размещено в четверг в Telegram-канале штаба Бабарико.

"Сегодня утром [сын Бабарико] Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. Департамент финансовых расследований (ДФР) дверь не открывает, комментариев не дает", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, команда претендента уже собрала 425 тыс. подписей, при этом для выдвижения кандидатом необходимо иметь 100 тыс. подписей. В штабе также заявили, что в пятницу будет сделано "важное заявление по поводу дальнейших действий" вне зависимости от того, где будут находиться Бабарико и его сын.

В ДФР Комитета государственного контроля комментарий ТАСС получить не удалось, официальный представитель ведомства не снимает трубку.

17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Сбор подписей осуществляют 13 инициативных групп. Вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Так, Комитет государственного контроля заявил, что располагает убедительными доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур. Сам Бабарико считает, что сложившаяся ситуация носит политический характер.