Рада во второй раз отказалась утвердить программу правительства Украины на год

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента не поддержали доработанный вариант программы кабинета министров, что дало бы ему иммунитет от отставки на год. Постановление о поддержке набрало всего 207 голосов из 226 необходимых.

Доработанный вариант программы правительства был поддержан всего 176 депутатами монобольшинства - представителями президентской "Слуги народа", остальные голоса дали депутаты других политических сил. Теперь кабмин может быть в любой момент отправлен в отставку.

Документ должен был закрепить курс страны на интеграцию с ЕС и членство в НАТО и в целом был основан на предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". Как ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, кабмин намеревался сосредоточится на развитии оборонной отрасли и ее экспортного потенциала.

Выступая в парламенте в четверг, председатель комитета Верховной рады по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха сообщил, что комитет поддержал программу кабмина, однако добавил, что новая программа макрофинансовой поддержки МВФ "практически делает невозможным выполнение программы правительства", так как меморандум с фондом "содержит ограничения монетарного и фискального характера". Он добавил, что комитет поддержал программу, так как рассчитывает, что правительство в своей работе будет ориентироваться на свой документ, а не на требования МВФ.

Верховная рада 4 июня отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. Депутаты подвергли резкой критике представленный проект документа, сравнив его со "школьным рефератом". Фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", а также "Европейская солидарность" заявляли, что они инициируют отставку всего состава правительства, поскольку работа кабмина является неэффективной. В тот же день в Раде начался сбор подписей за выражение недоверия правительству страны, что в случае успеха может привести к отставке всего состава кабинета министров. 12 июня правительство Украины утвердило доработанный вариант программы своих действий на год.