Претендента на пост президента Белоруссии Бабарико допрашивают по делу Белгазпромбанка

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард в четверг были доставлены в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Агентство теленовостей гостелеканала "Беларусь 1".

"Основная цель "визита" - проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку", - отмечается в сообщении. В нем говорится, что "при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас", а также "дают показания".

В ДФР Комитета государственного контроля комментарий ТАСС получить не удалось, официальный представитель ведомства не снимает трубку.

17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Сбор подписей осуществляют 13 инициативных групп. Вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Так, Комитет государственного контроля заявил, что располагает убедительными доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур. Сам Бабарико считает, что сложившаяся ситуация носит политический характер.